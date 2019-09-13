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Прокуратура Нидерландов не стала раскрывать статус освобождённого Украиной Владимира Цемаха. В Киеве его называли свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing в июле 2014 года.

Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17, — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы национальной прокуратуры Нидерландов. Ранее News.ru сообщал, что о...