Президент Венесуэлы Николас Мадуро отравил вместо себя в Нью-Йорк вице-президента Делси Родригеса и главу МИДа республики Хорхе Арреаса.
Родригес передаст генсеку ООН обращение, подписанное 12 миллионами венесуэльцев, с требованиями отменить санкции США против их страны, передаёт «
Как писал News.ru ранее, Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором появлении прямых рейсов между столицами России и южноамериканской республики. Мадуро пояснил, что это позволит венесуэльской молодёжи летать на отдых в Москву, но иных подробностей не раскрыл.