Вашингтон внёс в санкционные списки российскую небанковскую кредитную организацию ООО «Русское финансовое общество». Об этом сообщает Минфин США.
Данную структуру подозревают в возможной поддержке находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd. Последняя, по данным властей США, аффилирована с главным валютным банком КНДР, передаёт
ООО «Русское финансовое общество», как считает американский Минфин, начало оказывать финансовые услуги Пхеньяну сразу после получения лицензии небанковской кредитной организации, что позволяет российской компании делать переводы в различных иностранных валютах.
Организация открывала счета для находящейся под санкциями Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd и представителя Korea Zinc Industrial Group, тоже входящего в санкционные списки.
Эти действия позволили КНДР обойти санкции США и ООН и получить доступ к мировой финансовой системе с целью получения прибыли для ядерной программы режима Кима, — отмечает американский Минфин.
Как писал News.ru, ранее Вашингтон ужесточил ограничительные меры в отношении Дамаска и внёс в санкционный список 13 юрлиц.