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Администрация Соединённых Штатов сообщила, что закупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 будет иметь тяжёлые последствия для отношений между Анкарой и Вашингтоном. Американская сторона хочет избежать такого развития событий и готова обсуждать с турецкими коллегами компенсацию за отказ от этой техники.

США прилагают огромные усилия для того, чтобы не вводить против Турции закон CAATSA, который предполагает введение санкций в отношении «противников Америки». Кроме того, турецким военным на выгодных условиях предлагают комплексы...