США сообщили об ожидании «ложных комментариев» от РФ после переговоров

В госдепе призвали скептически относиться к позиции Москвы на переговорах по безопасности. В ведомстве отметили, что США настроены на ложные оценки предстоящих переговоров со стороны РФ. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель государственного департамента, его слова приводит РИА Новости.

Мы ожидаем, что Россия по итогам переговоров сделает комментарии, которые не будут отражать действительности, — сказал представитель госдепартамента во время телефонного брифинга.

Чиновник призвал союзников «скептически» онестись к тому, что по итогам встречи скажет Россия.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. Об этом американский дипломат заявил на пресс-конференции в Госдепе, передаёт РИА Новости. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.