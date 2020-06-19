США сохранят запрет на полёты в Европу

Соединённые Штаты пока не планируют отменить ограничения на авиасообщение с Европой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
По её словам, отменить запрет на перелёты может Дональд Трамп.
Президент знает, что ограничения на поездки является важным компонентом в сохранении жизней... Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет, — цитирует Макинани РИА Новости.
США остаются мировым лидером по распространению коронавируса среди жителей. COVID-19 диагностировали у более 2,19 миллиона американцев, только за последние сутки количество подтверждённых случаев выросло на 27,8 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, страны Евросоюза пережили первую волну пандемии коронавируса и договорились до конца июня полностью открыть границы внутри Шенгенской зоны.
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