США сохранят запрет на полёты в Европу

https://static.news.ru/photo/2cb5ad30-b265-11ea-89cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты пока не планируют отменить ограничения на авиасообщение с Европой, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

По её словам, отменить запрет на перелёты может Дональд Трамп.

Президент знает, что ограничения на поездки является важным компонентом в сохранении жизней... Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет, — цитирует Макинани РИА Новости.

США остаются мировым лидером по распространению коронавируса среди жителей. COVID-19 диагностировали у более 2,19 миллиона американцев, только за последние сутки количество подтверждённых случаев выросло на 27,8 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, страны Евросоюза пережили первую волну пандемии коронавируса и договорились до конца июня полностью открыть границы внутри Шенгенской зоны.