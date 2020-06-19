Евросоюз откроет внутренние границы до конца июня

https://static.news.ru/photo/8f449742-b231-11ea-b97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия поручила государствам — членам ЕС до конца месяца открыть внутренние границы, заявил председатель организации Шарль Мишель на пресс-конференции 19 июня.

По словам Мишеля, уже в середине июля в Брюсселе может пройти саммит Евросоюза, на котором европейские лидеры смогут встретиться очно впервые после введения ограничений на передвижение, связанных с пандемией коронавируса.

Я жду немедленного начала живых переговоров с государствами-членами, и мы намерены провести очный саммит, - отметил председатель Еврокомиссии.

Как писал NEWS.ru, участники Шенгенского соглашения впервые в истории восстановили контроль на внутренних границах, чтобы сдержать распространение коронавируса после вспышек в Италии, Франции, Испании и Германии. Во время пандемии большинство государств мира запретили гражданам уезжать за границу.

Коронавирусом заразились около 8,5 миллиона человек. Почти 454 тысяч погибли.