США решили влезть в «нормандские переговоры» со своим представителем

https://static.news.ru/photo/c3bbae96-9a3c-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон предложил новый закон о сотрудничестве с Украиной, который призывает Госдеп организовать рабочую группу по Украине с европейскими союзниками.

Кроме того, Белому дому предлагается в рамках этого закона назначить спецпосланника по Украине в «нормандских переговорах». Украинские власти при этом получат от США военную помощь на 300 млн долларов в год, ещё пять миллионов пойдёт на тренировку украинских военных.

Также новый закон, если его одобрит Конгресс США, предлагает облегчить передачу Украине вооружений. Это отдельный пункт, выходящий за пределы пункта о военной помощи, пишет РИА Новости.

Украина тут же отозвалась на инициативу американских политиков, отметив, что «высоко ценит» её и считает, что она «ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО».

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат вооружённым силам страны, однако пока альтернативы просто нет.