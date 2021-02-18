США решили не спешить с выводом войск из Афганистана

https://static.news.ru/photo/3c75232a-1af4-11eb-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Вашингтон не станет спешить с выводом войск из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Джеймс Остин.

По словам Остина, в настоящее время Штаты тщательно изучают своё соглашение с движением «Талибан» (запрещено в РФ), пытаясь определить, придерживались ли его условий обе стороны.

Соглашение было заключено в феврале 2020 года, оно должно было стать ключом для запуска мирного процесса в Афганистане. При этом талибы обязались не использовать территорию страны для подрыва безопасности США и их союзников, а Штаты — вывести войска за 14 месяцев, если оппоненты будут соблюдать все условия соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Блока по миссии в Афганистане окажется непростым, учитывая риски того, что вывод войск угрожает превратить республику в убежище для боевиков. По его словам, ни в одном государстве НАТО не желает оставаться «дольше необходимого».