США решили не спешить с выводом войск из Афганистана

Вашингтон не станет спешить с выводом войск из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Джеймс Остин.
По словам Остина, в настоящее время Штаты тщательно
Соглашение было заключено в феврале 2020 года, оно должно было стать ключом для запуска мирного процесса в Афганистане. При этом талибы обязались не использовать территорию страны для подрыва безопасности США и их союзников, а Штаты — вывести войска за 14 месяцев, если оппоненты будут соблюдать все условия соглашения.
Ранее NEWS.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Блока по миссии в Афганистане окажется непростым, учитывая риски того, что вывод войск угрожает превратить республику в убежище для боевиков. По его словам, ни в одном государстве НАТО не желает оставаться «дольше необходимого».