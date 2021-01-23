США разрешили смешивать COVID-вакцины

https://static.news.ru/photo/f5ac955a-5d2d-11eb-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de / globallookpress

В США без объявления сменили рекомендации по вакцинации населения. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил пациентам смешивать прививки от разных производителей. Однако предупредил, результат ещё не изучен.

CDC отметил, что «в исключительных случаях» можно менять препарат между двумя дозами, сообщила газета New York Times. Также ведомство рекомендовало ставить второй укол максимум через шесть недель после первого, если возможности поставить его раньше нет. До этого между прививками должны были соблюдать интервал в 21 день.

По словам представителя CDC Кристен Нордланд, главная цель новых рекомендаций — дать врачам возможность маневра «в исключительных обстоятельствах», а не предложить людям поэкспериментировать.

Ранее ведомство очень жёстко придерживалось рекомендаций своего консультативного комитета по поводу запрета на смешивание вакцин.

В США на данный момент одобрены препараты производства Pfizer и Moderna.

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