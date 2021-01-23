Врач назвал неожиданное последствие коронавируса

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Метеозависимость усугубляется у многих переболевших COVID-19. Обычно у людей с таким недугом болит голова и незначительно ухудшается самочувствие. Но организм бывших коронавирусных больных реагирует совсем иначе.

У них на фоне определённых метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а ещё проявляются заболевания лёгочной системы и астма, — сообщила в интервью радио Sputnik терапевт Наталья Зубарева.

По мнению медика, резкие перемены погоды — это повышенный стресс для организма. Нервные рецепторы реагируют на изменения атмосферного давления. Под эту реакцию подстраиваются все системы организма — они переходят на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности.

А значит, если где-то была проблема, она обязательно даст о себе знать. Чем выше стресс, тем больше шансов, что слабые места дадут сбой.

Зубарева рекомендовала контролировать уровень своего стресса, принимать витамины, способствующие адаптации организма и улучшающие иммунитет. Например, витамин D и витамин E. Но пить их нужно с умом — сходить к врачу, и, исходя из изначального уровня, добавить их или убрать.

Как писал NEWS.ru, проблемы с верхним отделом желудочно-кишечного тракта могут стать причиной дополнительной уязвимости людей перед заражением коронавирусом. Если здоровый человек съест необработанный продукт, на котором будет вирус, с ним, скорее всего, ничего не случится, потому что заразу убьёт желудочный сок. Но с пациентами, у которых есть проблемы с выработкой желудочного сока, могут быть проблемы.