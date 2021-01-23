Пациенты с болезнями желудка уязвимы перед коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9df2794a-5d0c-11eb-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Проблемы с верхним отделом желудочно-кишечного тракта могут стать причиной дополнительной уязвимости людей перед заражением коронавирусом, утверждают учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Если здоровый человек съест необработанный продукт, на котором будет вирус, с ним, скорее всего, ничего не случится, потому что заразу убьёт желудочный сок, объяснили медики в журнале Gastroenterology.

Но с пациентами, у которых есть проблемы с выработкой желудочного сока, могут быть проблемы. Например, у людей с рефлюксной болезнью кислота попадает в пищевод, образуя изжогу и повреждая стенки пищевода. Из-за этого рано или поздно его клетки становятся похожими на клетки кишечника. А вот они уже восприимчивы к коронавирусу.

Как писал NEWS.ru, коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом риск для потребителей оценивается как минимальный, однако в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства.