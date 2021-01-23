ВОЗ подтвердила способность COVID-19 оставаться на упаковках продуктов

https://static.news.ru/photo/82cd2b80-5cf1-11eb-bbe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Donghai/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В проекте рекомендаций организации говорится, что COVID-19 может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. Кроме того, передача вируса может проходить от упаковки к человеку, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом риск для потребителей оценивается как минимальный, однако в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства.

В ВОЗ заявили, что проект рекомендаций черновой и ему необходима доработка.

Как писал NEWS.ru, в китайском городе Тяньзинь изъяли партию мороженого местного производства. Компания Tianjin Daqiaodao Food Company нашла COVID-19 в 4836 упаковках. Из них 2089 оставались запечатанными на складе. 1812 коробок успели отправить в другие провинции, а 935 упаковок попали на местные рынки. Всего были проданы 65 коробок. Сухое молоко и сыворотку для производства мороженого завезли из Новой Зеландии и Украины..