В Китае почти 5 тысяч ящиков с мороженым были заражены коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1440bce8-57e9-11eb-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Donghai/ZUMAPRESS.com/Global Look press

В китайском городе Тяньзинь изъяли партию мороженого местного производства из-за обнаружения коронавируса.

Компания Tianjin Daqiaodao Food Company нашла COVID-19 в 4836 ящиках с мороженым. Из них 2089 оставались запечатанными на складе. 1812 коробок успели отправить в другие провинции, а 935 ящиков попали на местные рынки. Всего были проданы 65 коробок, отмечает China Daily.

Партию мороженого объёмом 450 граммов произвели в Китае с использованием сухого молока, импортированного из Новой Зеландии, и сухой сыворотки с Украины.

Местные власти призвали покупателей этого мороженого сообщить о своём здоровье и местонахождении, чтобы отследить возможное распространение вируса. Также известно, что 1662 сотрудника компании были направлены на карантин и недавно прошли тестирование на коронавирус. Из них 700 человек получили отрицательный результат. Результаты тестирования остальных работников пока неизвестны.

Власти приняли меры по дезинфекции, а также поместили на карантин других людей, которые контактировали с товаром.

Вирусолог из Университета Лидса Стивен Гриффин предположил, что коронавирус мог попасть в мороженое в результате разового контакта с человеком.

Ранее сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун нашли коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России. Центр 21 ноября провёл проверку импортированных продуктов холодильной цепи в городке Шатянь. В ходе работы были взяты образцы с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии замороженных куриных ножек из России. Оба теста дали положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса. Власти города немедленно опечатали данные партии продукции, продезинфицировали складские помещения и сделали тесты на COVID-19 всем людям, находившимся в непосредственном контакте с продуктами. Все анализы оказались отрицательными, писал NEWS.ru.