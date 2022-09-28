США разрешили Киеву наносить удары по Донбассу после референдумов Госсекретарь Блинкен: США не возражают против ударов Киева по Донбассу после референдумов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом западных вооружений против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов. Дипломат напомнил, что США никогда не признают результаты референдумов, поэтому он призвал украинское руководство продолжать использовать западное вооружение против городов Донбасса. Он также добавил, что санкционный режим против Москвы будет усилен.

Совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях, — рассказал Блинкен.

Он добавил, что США поддержат действия Киева даже после вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результаты референдумов. Франция, по его словам, также должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз, сообщила пресс-служба администрации президента.