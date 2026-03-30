США продлили ограничения против российской авиакомпании «Авиастар-ТУ»

Министерство торговли США продлило на год срок действия распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у российской грузовой авиационной компании «Авиастар-ТУ», следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре — сборнике официальных актов американского правительства. Ограничения в отношении перевозчика действуют с апреля 2022 года.

Меры были введены по запросу Бюро по вопросам промышленности и безопасности (структура Минторга США). С апреля 2022 года они продлевались уже пять раз. В американском ведомстве утверждают, что в 2025 году «Авиастар-ТУ» продолжала выполнять внутренние рейсы в России, а также полеты в Индию на самолетах американского производства, подпадающих под экспортные ограничения.

Новое продление ограничительных мер вступило в силу с даты публикации документа. Российская авиакомпания пока не комментировала решение Минторга США.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов по итогам визита делегации из РФ в Соединенные Штаты заявил, что снятие американских санкций с России в ближайшее время ждать не стоит. По его словам, вероятно, этот процесс не завершится даже к концу второго срока президента страны Дональда Трампа.