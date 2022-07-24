США призвали страны мира согласовано ответить на вспышку оспы обезьян США призвали мировое сообщество согласованно ответить на вспышку оспы обезьян

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США призывают мировое сообщество дать скоординированный ответ на вспышку оспы обезьян. Об этом заявил координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби, его слова приводит РИА Новости. По мнению Панджаби, это поможет остановить дальнейшее распространение заболевания, защитить различные слои сообщества, подвергающиеся риску заражения и бороться с нынешней вспышкой.

Решение Всемирной организации здравоохранения объявить текущую вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения является призывом к действию для мирового сообщества, чтобы остановить распространение данного вируса, — сказал Панджаби.

Представитель Белого дома также напомнил, что власти США ранее уже утвердили собственную стратегию по борьбе с распространением заболевания. В неё включено, в частности, наращивание объёмов закупок и производства вакцин и их распространение.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 23 июля признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Он добавил, что 21 июля чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу, однако с учетом ряда факторов решение было изменено. По словам Гебрейесуса, вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.