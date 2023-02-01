«Пришло время реформ»: в CША призвали ослабить Россию в Совбезе ООН Постпред США призвал расширить Совбез ООН, чтобы уменьшить влияние России и Китая

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) ООН нужно увеличить, передает Bloomberg со ссылкой на постоянного представителя США Линду Томас-Гринфилд. По ее словам, это поможет уменьшить влияние России и Китая.

У нас все еще есть области, где мы не можем работать вместе. Очевидно, что Украина является одной из этих областей, а КНДР — другой. В течение прошлого года Китай и Россия блокировали любые усилия Совета Безопасности по привлечению КНДР к ответственности, — заявила Линда Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что СБ ООН практически остановился по вопросам Украины, КНДР и Ирана из-за полярного мнения стран с правом вето.

Также постпред США отметила частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Она отметила, что намерена приложить усилия для снижения влияния организации на Украине и в Африке.

В состав Совбеза ООН входят 15 государств — 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».