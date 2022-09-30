США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

США признали суверенитет двух самоуправляющихся территорий в Полинезии — Островов Кука и Ниуэ, заявил американский лидер Джо Байден в ходе саммита между США и Тихоокеанскими островами. Президент отметил, что Соединенные Штаты намерены дальше развивать с ними отношения ради укрепления безопасности тихоокеанского региона. Байден отдельно добавил, что надеется на скорое заключении Договора о свободной ассоциации с Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау.

Я с гордостью объявляю, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. <...> Соединенные Штаты намерены консультироваться со всеми вами и сотрудничать на каждом шагу, потому что это в значительной степени отвечает нашим интересам, а также, я надеюсь, и вашим, — сказал Байден.

Ранее издание The Guardian выпустило материал о том, что американское руководство не смогло убедить островные государства тихоокеанского региона наладить сотрудничество на фоне растущего влияния Китая. Автор статьи отметил, что представители этих стран отказались подписывать продвигаемое США соглашение и заявили, что им нужно больше времени для оценки предложения. В материале указано, что документ включает в себя 11 пунктов.