США пригласили Азербайджан и Армению на саммит НАТО

Соединенные Штаты направили приглашение Азербайджану и Армении на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, заявил на брифинге в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В столице США пройдет 75-й саммит Североатлантического альянса, он состоится с 9 по 11 июля, передает РИА Новости.

США пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, — сказал О'Брайен.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министров иностранных дел Израиля и арабских государств на 75-й саммит Североатлантического альянса. Речь идет о таких странах, как Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Отмечается, что решение пригласить указанные страны на саммит Блока в Вашингтоне может вызвать рост напряженности. Это связано с разногласиями, которые государства имеют относительно ситуации в палестинском секторе Газа.

До этого стало известно, что представитель Пентагона отреагировал на слухи о переговорах между Соединенными Штатами и еврейским государством по поставкам систем противовоздушной обороны Patriot на Украину. Он ответил, что американскому военному ведомству ничего об этом неизвестно.