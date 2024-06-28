Израиль и арабские страны пригласили на саммит НАТО FT: Столтенберг пригласил Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министров иностранных дел Израиля и арабских государств на 75-й саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, сообщает газета Financial Times. Речь идет о таких странах, как Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Столтенберг пригласил глав всех 32 союзных государств и правительств, а также первых лиц стран — партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе (Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею). Среди приглашенных арабских стран — Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, — говорится в публикации.

По мнению журналистов, решение США пригласить указанные страны на саммит НАТО в Вашингтоне может вызвать рост напряженности. Это связано с разногласиями, которые государства имеют относительно ситуации в палестинском секторе Газа. Аналитики газеты считают, что таким образом Вашингтон хочет выступить в роли сплачивающего звена и показать ценность союзных организаций.

Ранее представитель Пентагона отреагировал на слухи о переговорах между США и Израилем по поставкам систем противовоздушной обороны Patriot на Украину. Он ответил, ведомству ничего об этом неизвестно.