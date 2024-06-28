В Пентагоне отреагировали на слухи о переговорах с Израилем по Patriot Пентагон отверг слухи о переговорах с Израилем об отправке систем Patriot Киеву

Фото: МО Украины

Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину, заявил РИА Новости представитель ведомства. Он подчеркнул, что не имеет представления, откуда пошли эти слухи.

Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось, — сказал он.

Ранее стало известно, что правительства США, Израиля и Украины обсуждают вопрос о передаче дополнительных комплексов ПВО Patriot украинской армии. Издание Financial Times уточняет, что комплексы будут поставляться ВСУ по определенной схеме: сначала Израиль передает их США, а лишь затем Вашингтон отдает их Киеву. Подчеркивалось, что стороны пока не пришли к согласию.

До этого командир отряда пилотов беспилотников Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко сказал, что бронетранспортеры Roshel Senator, переданные Киеву канадскими партнерами, оказались неэффективны в бою. По его словам, они плохо приспособлены к передвижению по бездорожью. Федоренко считает, что такую машину можно использовать только на асфальте. Вместе с тем он отметил, что Roshel Senator все же помогают снизить потери.

Кроме того, CNN со ссылкой на четырех неназванных чиновников в администрации Байдена информировал, что Белый дом готовит планы отказаться от де-факто запрета на отправку военных подрядчиков США на Украину. Их главной задачей там будет ремонт и обслуживание вооружения, предоставленного США.