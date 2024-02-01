Убили своих ракетой Patriot: новые детали крушения Ил-76, как ответят США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крушение ИЛ-76 в представлении ИИ

Следственный комитет России подтвердил, что самолет Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ, был сбит ракетой американского производства. Что установило следствие, какие факты известны об уничтожении Ил-76, как будут отвечать США?

Правда ли, что Ил-76 сбил Patriot

Сотрудники СК РФ нашли в районе крушения самолета в Белгородской области 116 фрагментов корпусов и механизмом двух зенитных ракет для ЗРК Patriot. Обнаруженные компоненты принадлежат ракетам MIM-104A — это «стандартная» ракета для этого зенитного ракетного комплекса.

В ходе изучения фрагментов было обнаружено большое количество маркировок на английском. Среди них — название Patriot, название производитель ракет (корпорация Raytheon), номера компонентов ракеты, а также номер и год контракта на производство. Также упоминается корпорация Martin Marieta, которая вошла в состав Lockheed Martin в 1995 году — следовательно, ракеты, поразившие Ил-76 с военнопленными, были произведены до этого момента.

«По результатам исследования <...> на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», — отметили в Следственном комитете.

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Какие ракеты США дали ВСУ

Американские СМИ ранее сообщили, что Украина получила из США целый ряд более продвинутых видов ракет, чем MIM-104A.

«Слайды с брифинга [ракетного управления США] показывают, что Украина уже получила для использования с Patriot ракеты версии PAC-2 типа GEM [с улучшенной системой наведения], GEM-Cruise, GEM-Tactical, а также ракеты версии PAC-3 типа CRI [более дешевые] и MSE [с улучшенной реактивной частью]. Кроме того, ранее поступили визуальные подтверждения наличия на Украине ракет PAC-3 CRI, [которые опознали по другому типу пусковых контейнеров]», — сообщил американский портал The WarZone в августе 2023 года.

Таким образом, зенитно-ракетные войска ВСУ располагают не только базовой версией MIM-104A, но и другими типами ракет для Patriot. The WarZone отмечает, что в мае 2023 года несколько автомобилистов в Киев едва не погибли, когда рядом рухнула ракета. Она была опознана как Patriot PAC-3 CRI.

Фото: Ralph Scott/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Patriot PAC-3 CRI

Что известно о крушении Ил-76

Ил-76 был сбит в районе населенного пункта Яблоново 24 января. Уже вскоре стало известно, что поразившие его ракеты были запущены из района украинского приграничного пункта Липцы.

К 30 января были расшифрованы данные бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения. Они подтвердили, что самолет перед падением подвергся внешнему воздействию — то есть был сбит.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru обвинил в гибели Ил-76 иностранных наемников, действующих на Украине.

«Самое интересное и важное в этой истории — стрельба из Patriot велась американским расчетом, а не украинским. Всеми сложными видами иностранной боевой техники, которые находятся на Украине, руководят иностранные специалисты — наемники или инструкторы. Комплексы Patriot огромные, десятка полтора машин. Для того чтобы ими управлять, нужно в совершенстве знать английский инженерный язык. Так как все инструкции написаны на нем, все индикаторы, обозначения тоже», — заявил Литовкин.

Аналогичное заявление сделали источники ТАСС — в расчете Patriot могли быть американцы.

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Ответят ли США за это убийство

31 января, выступая перед доверенными лицами, президент Путин объявил, что Россия потребует международного расследования катастрофы Ил-76 с украинскими военнопленными.

«Украинские власти где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет», — отметил Путин.

В Госдуме заявили, что подготовили проект обращения к Конгрессу США: они призывают американских законодателей осудить действия Киева.

Западные СМИ с момента трагедии публикуют версии, которые отводят вину от США и их союзников в Киеве. Forbes, Reuters, а также украинские СМИ тиражируют заявления, сделанные в Киеве: об «отсутствии» погибших на снимках места падения самолета, «нежелании» России допускать международное расследование, а также фейк, что Ил-76 «перевозил ракеты С-300», которую выдвинула «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники в Генштабе ВСУ.

Военный эксперт из Израиля Дэвид Шарп заявил в эфире «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), что украинскую сторону якобы не в чем винить. По его версии, военно-транспортный самолет ВС РФ остается легитимной целью, даже если на борту были украинские военнопленные.

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