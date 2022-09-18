США представят новую стратегию по Арктике из-за противостояния с РФ и КНР Госдеп анонсировал новую стратегию США по Арктике из-за противостояния с Россией и Китаем

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Заместитель помощника госсекретаря США делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время представят обновленную стратегию по Арктике. По его словам, она будет учитывать последние действия России и Китая в этом регионе. Он добавил, что американское руководство также учло вопрос изменения климата при составлении документа, пишет ТАСС.

Мы работаем над обновлением национальной стратегии по Арктике. Документ будет учитывать происходящие изменения климата, а также растущую геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем, — заявил Джонс.

Он выразил надежду, что новая стратегия будет опубликована в ближайшее время.

Обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн ранее заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так журналист отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Журналист отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне. В публикации также отмечается высокий уровень эффективности взаимодействия в рамках прошедших учений.