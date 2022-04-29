США поставят Украине гаубицы и БПЛА в течение суток

Американская полевая буксируемая гаубица M777 калибра 155 миллиметров. / Фото Lance Cpl. Colton Brownlee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты готовят новую партию военной помощи Украине, в которую войдут гаубицы и БПЛА. Вооружение будет доставлено в течение суток двенадцатью самолётами, сообщил высокопоставленный представитель в Пентагоне, которого цитирует РИА Новости.

В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США, — сообщил источник.

Он отметил, что в новый транш будут включены гаубицы калибром 155 мм и боеприпасы к ним, а также БПЛА «Феникс» и радары.

Представитель ведомства также сообщил, что более 100 украинцев за пределами своей страны проходят обучение по использованию поставляемой артиллерии.

Ранее обозреватель портала Rebelión Уильям Робинсон заявил, что доходы американских компаний военно-промышленной отрасли резко увеличились в условиях кризиса на Украине. По словам социолога, большинство военных предприятий США будут подталкивать к эскалации вооружённого конфликта, так как их акции и объёмы производства продолжат расти, показывая от 8% до 22%.