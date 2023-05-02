США пообещали строго наказать россиянина Черкасова США пообещали наказать россиянина Черкасова по всей строгости в случае его экстрадиции

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Сергей Черкасов, приговоренный в Бразилии к 15 годам заключения по обвинению в шпионаже, в случае его экстрадиции в США будет наказан по всей строгости американского закона. Об этом заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель администрации Вашингтона, сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, США запросили у Бразилии экстрадицию россиянина. В марте текущего года американский минюст заочно предъявил Черкасову обвинения. Предполагается, что россиянин под именем Виктора Мюллера Феррейры действовал на территории Штатов как «агент иностранной державы», занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.

В ходе брифинга представителя администрации США спросили, планирует ли постоянный представитель Вашингтона в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своей поездки в Бразилию поднимать разговор с местными властями относительно экстрадиции россиянина. Чиновник посоветовал обратиться с данным вопросом в минюст.

Однако я бы сказал, что когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона. И я думаю, что это та основа, на которой мы подходим к этому делу, — добавил он.

Ранее в США арестовали двоих американцев за шпионаж в пользу России. Они были задержаны в городе Канзас-Сити в штате Миссури. По предварительным данным, американцы передали российским спецслужбам некие авиационные технологии.

Кроме того, глава МВД страны Мариуш Каминьский сообщил, что в стране задержаны девять иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, эти люди готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине.