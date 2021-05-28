США пока не знают, с кем связать новые кибератаки

https://static.news.ru/photo/58e79132-67cb-11ea-9a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Агентство по обеспечению безопасности инфраструктуры и кибербезопасности (CISA) устраняют последствия новых кибератак, совершённых на правительственные структуры. Однако они не торопятся кого-либо обвинять в произошедшем, пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение CISA.

ФБР и CISA принимают меры в связи с фишинговой атакой в отношении правительственных, межправительственных и неправительственных организаций, — сказано в заявлении.

Спецслужбы подтвердили информацию из открытых источников, что атаки связаны с деятельностью группы APT29, также известной как Nobelium. Но каких-то обвинений в адрес какой-либо из групп пока предъявлено не будет.

Кибератаки на инфраструктуру США — это мощное напоминание о том, что Москва не верит в добрую волю администрации Джо Байдена. Осознание этого факта будет важно при подготовке США к саммиту в Женеве. Такую мысль ранее озвучил американский журнал National Interest. Колумнист издания сравнил нынешние отношения РФ и США с Карибским кризисом: даже будучи на волоске от ядерной войны, американские ВВС продолжали тогда локальные провокации у границ СССР.