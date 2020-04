Сенат США согласует выделение малому бизнесу $300 млрд

Ранее выделенные средства малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса, закончились ещё 16 апреля. Это порядка $350 млрд, направленные на кредиты, которые не нужно возвращать.

It’s been four days since the Paycheck Protection Program ran dry. Republicans have been trying to fund this job-saving program for over a week, but Democrats have blocked us. The Senate will meet again tomorrow. I hope my colleagues will finally let this help move forward.