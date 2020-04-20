Сенаторы США предложили выделить $500 млрд на восстановление штатов

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложили выделить в следующем пакете антикризисных мер $500 млрд на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий пандемии COVID-19.
Пандемии COVID-19, возможно, не знакомо понятие границ штатов, но она, безусловно, поразила некоторые штаты и регионы сильнее, чем другие, — процитировали сообщение сенаторов в ТАСС.
Проект, которые предложили сенаторы, предполагает, что выделенную сумму поделят на три части, а распределять средства будут с учётом финансовых потерь, демографических данных и сведений о заражениях в штатах.
Ранее NEWS.ru писал, что власти США намерены выделить дополнительные $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса.