Сенаторы США предложили выделить $500 млрд на восстановление штатов

https://static.news.ru/photo/556a365a-82be-11ea-a426-fa163e074e61_660.jpg Роберт Менендес Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложили выделить в следующем пакете антикризисных мер $500 млрд на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий пандемии COVID-19.

Пандемии COVID-19, возможно, не знакомо понятие границ штатов, но она, безусловно, поразила некоторые штаты и регионы сильнее, чем другие, — процитировали сообщение сенаторов в ТАСС.

Проект, которые предложили сенаторы, предполагает, что выделенную сумму поделят на три части, а распределять средства будут с учётом финансовых потерь, демографических данных и сведений о заражениях в штатах.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США намерены выделить дополнительные $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса.