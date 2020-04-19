Власти США выделят $300 млрд на поддержку малого бизнеса

https://static.news.ru/photo/ebc98470-8250-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие несколько дней власти США выделят дополнительные средства на поддержку предприятий малого бизнеса. Речь идёт о сумме в $300 млрд, сообщил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

По нашим подсчетам, $300 млрд должно хватить на то, чтобы (займы — прим. NEWS.ru) получили практически все, — цитирует его ТАСС.

Мнучин добавил, что Сенат должен одобрить эту меру уже 20 апреля. Кроме того, властям удалось договориться о выделении $50 млрд в рамках программы займов на случай чрезвычайных происшествий Управления по делам малого бизнеса США.

Отмечается, что ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru. российские власти выделили дополнительный финансовый ресурс для сдерживания распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии. На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс общим объёмом около 2,8% ВВП.