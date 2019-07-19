https://static.news.ru/photo/f9fc2184-aa9b-11e9-9ed7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Henning Kaiser/dpa

Служба гражданства и иммиграции (USCIS) внесёт изменения в тест на натурализацию.

Ведомство уточняет, что планируемые улучшения позволят точнее оценивать знания соискателей о их правах и обязанностях после получения гражданства. Будут оцениваться понимание претендентами истории, правительства и ценностей США, говорится на сайте организации.

Пилотную версию нового теста испытают осенью 2019 года, массовое внедрение планируется на декабрь 2020 или начало 2021 года

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, который упрощает порядок предоставления вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лицам без гражданства.