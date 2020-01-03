https://static.news.ru/photo/e285f4bc-2e85-11ea-9df8-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен (в центре) Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

США отказались назвать, какие именно вылазки против Америки готовил убитый генерал Сулеймани. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он поделился только информацией, согласно которой Сулеймани приехал в Багдад из Дамаска и готовил «атаки на американских дипломатов и военных». Но при этом О'Брайен назвал указанные сведения «чрезвычайно секретными» и отказался вдаваться в подробности, сообщает ТАСС.

Помощник Трампа сослался на разедданные, которые он не желает раскрывать. Но поделился, что операция по «ликвидации» иранского генерала была «защитной мерой» с целью предотвратить «дальнейшее кровопролитие». Сулеймани якобы путешествовал по Ближнему Востоку, и ещё в Дамаске планировал «нападения на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков, а также против наших дипломатов».

Удар был нанесен с тем, чтобы сорвать нападения, которые были запланированы Сулеймани, — заявил О'Брайен.

Помощник президента озвучил версию о том, что Сулеймани более 20 лет занимался «террористической деятельностью», для чего руководил силами спецназа «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Эти войска в родной стране считаются элитными.

Поэтому Сулеймани якобы понёс ответственность перед народом Ирана и американцами за свою «деятельность». Помощник президента заявил, что Сулеймани причастен к атакам с использованием самодельных бомб, в результате которых погибли более 600 американцев и большое количество получили травмы.

Сулеймани, по версии США, виноват и в гибели «тысяч человек в Сирии». Он же спланировал нападение на базу под Киркуком, в котором погиб контрактник из числа гражданских США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани не может никого оставить равнодушным и будет иметь последствия.