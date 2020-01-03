США отказались назвать, какие именно вылазки против Америки готовил убитый генерал Сулеймани. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Он поделился только информацией, согласно которой Сулеймани приехал в Багдад из Дамаска и готовил «атаки на американских дипломатов и военных». Но при этом О'Брайен назвал указанные сведения «чрезвычайно секретными» и отказался вдаваться в подробности,
Помощник Трампа сослался на разедданные, которые он не желает раскрывать. Но поделился, что операция по «ликвидации» иранского генерала была «защитной мерой» с целью предотвратить «дальнейшее кровопролитие». Сулеймани якобы путешествовал по Ближнему Востоку, и ещё в Дамаске планировал «нападения на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков, а также против наших дипломатов».
Удар был нанесен с тем, чтобы сорвать нападения, которые были запланированы Сулеймани, — заявил О'Брайен.
Помощник президента озвучил версию о том, что Сулеймани более 20 лет занимался «террористической деятельностью», для чего руководил силами спецназа «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции. Эти войска в родной стране считаются элитными.
Поэтому Сулеймани якобы понёс ответственность перед народом Ирана и американцами за свою «деятельность». Помощник президента заявил, что Сулеймани причастен к атакам с использованием самодельных бомб, в результате которых погибли более 600 американцев и большое количество получили травмы.
Сулеймани, по версии США, виноват и в гибели «тысяч человек в Сирии». Он же спланировал нападение на базу под Киркуком, в котором погиб контрактник из числа гражданских США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство американцами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани не может никого оставить равнодушным и будет иметь последствия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен