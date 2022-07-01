США отказались повышать пошлины на ряд российских товаров РБК: США не будут облагать повышенными пошлинами палладий, никель и титан из России

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США решили не включать в список товаров, облагаемых повышенной пошлиной в 35%, палладий, родий, никель и титан, которые Вашингтон традиционно закупает у России, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление Белого дома. Ранее США планировали повысить пошлины на все товары из РФ, но позже от этого отказались и составили конкретный перечень из 570 наименований.

Согласно постановлению президента США Джо Байдена от 27 июня на попавшие в список товары будет действовать адвалорный тариф, который представляет из себя процент к таможенной стоимости. Действовать он начнет спустя 30 дней после подписания постановления.

В список попали сталь, несколько видов алюминиевой продукции, некоторые минералы и руды, в частности, соль и магнезит, химические соединения, резина, древесина, бумага и компоненты авиационной техники. Высокие тарифные барьеры на стратегические металлы не будут действовать, как предполагается, из-за отсутствия альтернативных экспортеров.

Ранее Минфин США разрешил часть сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданских самолетов при условии регистрации в юрисдикциях за границами РФ.

Исключение коснулось находящихся под санкциями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), корпорации «Иркут» («дочка» ОАК), авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, ПАО «Туполев («дочка» ОАК). Все они находятся под санкциями.