США разрешили ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации США разрешили часть сделок в сфере авиации с компаниями из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов США разрешило часть сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданских самолетов. Они станут возможными только при условии регистрации в юрисдикциях за границами России, следует из генеральной лицензии ведомства.

Разрешены операции, которые связаны с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг, позволяющих обеспечить безопасность гражданской авиации.

Исключения, которые сделал Минфин США, коснулись, в частности, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), корпорации «Иркут» («дочка» ОАК), авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, ПАО «Туполев («дочка» ОАК). Все они находятся под санкциями.

Для находящейся под санкциями США госкорпорации «Ростех» и структур, в которых она владеет 50% акций и более, американское ведомство назвало 11 августа 2022 года датой последних сделок.

27 июня президент США Джо Байден объявил о повышении пошлин на ряд товаров, импортируемых из России. Мера коснется закупок рыбы, морепродуктов и алкогольных напитков. Всего США повышают таможенные пошлины в отношении более чем 570 групп товаров из России. Предполагается, что общая сумма денежных сборов составит около $2,3 млрд.