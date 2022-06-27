Байден повысил пошлины на импортные товары из России

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден объявил о повышении пошлин на ряд товаров, импортируемых из России. Мера коснется закупок рыбы, морепродуктов и алкогольных напитков, говорится в прокламации, распространенной Белым домом.

Я пришел к заключению, что увеличение ставок пошлин до 35% сообразно цене на некоторые другие продукты из Российской Федерации, импорт которых еще не запрещен, является оправданным и отвечает внешнеполитическим интересам США, — приводятся слова американского лидера на сайте Белого дома.

Известно, что США повышают таможенные пошлины в отношении более чем 570 групп товаров из России. Предполагается, что общая сумма денежных сборов составит около $2,3 млрд.

Байден также подчеркнул, что данное решение связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Москвой.

Ранее Вашингтон заявил, что страны G7 введут санкции против России за «кражу» зерна с Украины. Лидеры обсуждали возможность расширить адресные санкции, чтобы ограничить РФ доступ к ключевым промышленным ресурсам и технологиям.

Сегодня днем стало известно, что Госдеп и Минфин США введут ограничения на получение визы против 500 российских чиновников за «подавление инакомыслия». Российских парламентариев также обвинили в «нарушении суверенитета» Украины. Помимо этого, санкции коснутся частных военных компаний (ЧВК) и подразделений Вооруженных сил России, которые участвовали в боевых действиях на Украине.