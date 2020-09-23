США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что власти страны вводят новые санкции против Кубы. Ограничения коснутся, помимо прочего, алкоголя и табака.
Кроме того, американцы не смогут принимать участия в ряде кубинских общественных мероприятий,
Сегодня <...> я объявляю о том, что Министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в заведениях, которыми владеет кубинское правительство, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что власти страны поддерживают Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен