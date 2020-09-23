США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы

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Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список попавших под санкции физических лиц и компаний из России.

Причиной стали вмешательство в выборы в США и ситуация на Украине. Под ограничения попали два юрлица и шесть граждан из РФ, говорится на сайте Минфина. Кроме того, санкции наложили на...