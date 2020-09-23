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США ограничат импорт алкоголя и табака с Кубы

18:39, 23 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что власти страны вводят новые санкции против Кубы. Ограничения коснутся, помимо прочего, алкоголя и табака.

Кроме того, американцы не смогут принимать участия в ряде кубинских общественных мероприятий, передаёт Miami Herald.

Сегодня <...> я объявляю о том, что Министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в заведениях, которыми владеет кубинское правительство, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что власти страны поддерживают Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии.

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