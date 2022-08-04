США объявили ЧС из-за оспы обезьян Министр здравоохранения США: в стране объявлена чрезвычайная ситуация из-за оспы обезьян

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Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра заявил, что американские власти решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. Глава ведомства уточнил, что количество случаев заражения превышает 6,6 тысяч. Он обратился ко всем гражданам США и призвал относиться к заболеванию серьёзно, пишет РИА Новости.

Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьёзно, — рассказал Бесерра.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку. Вирус характеризируется лёгким протеканием, но у некоторых могут возникнуть осложнения, например воспаление лимфоузлов.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании.

Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вместе с этим Мясников предположил, что «никто» не захочет «убрать из арсенала манипулирования людьми» различные болезни и недуги.