Неожиданный союзник США саботировал поддержку Украины Посол США Флейк: позиция Турции по Конвенции Монтре мешает помощи Украине

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Faith Schaefer

Позиция Турции, строго соблюдающей Конвенцию Монтре, препятствует доставке военной помощи Украине через Черное море со стороны НАТО, заявил в эфире телеканала CNN Turk посол США в Анкаре Джефф Флейк. В соответствии с конвенцией страна закрыла зону проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей после начала СВО. Флейк также признал, что этим Анкара оказала содействие в усилиях по урегулированию конфликта.

Турция, применяя Конвенцию Монтре, очень помогла [в усилиях по урегулированию на Украине], но при этом она препятствует союзникам [по НАТО] в решении вопросов снабжения Украины, — заявил американский посол.

Кроме того, Флейк высказался об утверждениях, что США наращивают силы в греческом порту Александруполис против Турции. Он заявил, что они не имеют под собой никаких оснований. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон ценит всех союзников по НАТО и не отдает предпочтения никому из них.

В Александруполисе имело место небольшое наращивание сил, однако это осуществлялось в рамках поддержки обороны Украины, в чем она нуждается. Мы обеспокоены тем, что происходит на Украине. И мы делаем все возможное, чтобы поддержать ее, — добавил Флейк.

Ранее СМИ сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил отказ от планов по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд посредством взносов стран — участниц Альянса в следующие пять лет. Утверждалось, что он столкнулся с сопротивлением членов военного блока.