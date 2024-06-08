НАТО может отказаться от создания пятилетнего фонда в поддержку Украины Bloomberg: Столтенберг может отказаться от создания фонда помощи Украине

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от планов по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран Альянса в следующие пять лет, сообщили агентству Bloomberg информированные источники. По их словам, глава организации столкнулся с сопротивлением членов военного блока. Вероятно, Столтенберг попросит союзников сохранить свои текущие взносы.

Инсайдеры утверждают, что новое предложение на общие расходы в рамках €40 млрд в год может получить поддержку министров обороны стран — членов НАТО на заседании, которое состоится в Брюсселе на следующей неделе. На условиях анонимности источники агентства сравнили эту сумму со среднегодовыми размерами взносов до начала СВО на Украине.

НАТО определит размер пожертвований каждой страны на основе процента их валового внутреннего продукта, а затем, скорее всего, опубликует итоговые суммы в годовом отчете. Таким образом будет достигнута большая прозрачность в отношении помощи союзников Украине. Причем на тех членов Альянса, которые не выполняют свои обязательства, будет оказано «мягкое давление». На США будет приходиться около половины помощи Киеву, а остальную часть обеспечат остальные 31 член Альянса.

Против увеличении помощи Украине неизменно высказывается Венгрия, отметило агентство. Турция попросила союзников по Альянсу избегать любой координации помощи Киеву, которая могла бы создать впечатление «более активной вовлеченности в конфликт».

На днях Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину войска. По его словам, военный блок фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины».