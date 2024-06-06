Столтенберг сообщил украинцам плохие новости Столтенберг: НАТО не намерена отправлять войска на Украину

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не планирует отправлять на Украину войска, заявил на пресс-конференции в Хельсинки генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит ТАСС, НАТО фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины»

НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность, — сказал Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

До этого политолог Константин Блохин предположил, что заявление генсека НАТО о ежегодных выплатах Украине в размере €40 млрд говорит о начале новой холодной войны России и Запада. По словам эксперта, высказывание Столтенберга также свидетельствует о том, что Запад не откажется от поддержки Киева, как бы дорого это ни было. Вместе с тем политолог предположил, что в Альянсе будут несогласные, а население начнет выходить на протесты, но руководство продолжит гнуть свою линию.