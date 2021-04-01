США обвинили Россию в ухудшении межгосударственных отношений

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Представитель Госдепа Нед Прайм заявил, что США винят Россию в ухудшений отношений, однако не исключают тактического совпадения интересов. Так американец прокомментировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова о состоянии связей между двумя странами.

Как заявил Нед Прайм, ему известно о словах российского министра и о том фоне, на котором они были высказаны.

Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией, — заявил представитель Госдепа.

Прайс перечислил список претензий Штатов к РФ, в том числе «нападение на демократию в 2016 и 2020 годах», информацию о наградах для талибов за головы американских солдат, обвинение в кибератаках, арест Навального и Украину. По мнению представителя США, именно эти аспекты и стали причиной ухудшения российско-американских отношений.

При этом Москва все высказанные обвинения отрицает.

Прайс подчеркнул, что США ищут «стабильных и предсказуемых» отношений с Россией.

То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, ещё не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения интересов, — сказал представитель американского Госдепа.

Ранее Москва вызвала на родину посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос возвращения Антонова в США пока не решён. Окончательный вердикт на эту тему вынесет Владимир Путин.

Антонова вызвали в Москву после того, как президент США Джо Байден в телевизионном интервью назвал Путина «убийцей». Об этом писал NEWS.ru