США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия распространяет дезинформацию по вакцинам от коронавируса.

Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям, — отметил он.

По его словам, Кремль виновен в том, что появляется информация о некачественных препаратах от коронавирусной инфекции. РФ намеренно это делает, подчеркнул Блинкен, передаёт РИА Новости.

Также на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса в Брюсселе Блинкин отметил, что отношения НАТО с Россией будут весьма сложными, однако и США, и их союзники уже успели подготовиться к этому.

Аналогичное обвинение против Москвы выдвинул ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепартаменте выявил четыре российских сайта, якобы курируемые разведслужбами России, которые распространяют дезинформацию об американских противокоронавирусных вакцинах. При этом он не привёл никаких доказательств и не назвал сайты, заподозренные в США в распространении дезинформации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные препараты по степени защиты. Путин отметил, что их надёжность и безопасность неоспоримо подтверждается практикой. По словам лидера государства, «никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты». Он напомнил, что разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств, писал NEWS.ru.