США обвинили россиянина в шпионаже и мошенничестве Минюст: США обвинили гражданина РФ Черкасова в шпионаже и банковском мошенничестве

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

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Власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства и мошенничестве, включая банковское и визовое. Об этом сообщили в американском минюсте. Согласно документу, россиянин, которого считают агентом разведки РФ, под именем бразильца Виктора Мюллера пытался действовать в стране «в качестве агента иностранной державы».

Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве, — говорится в сообщении минюста.

Там также отметили, что в 2020 году Черкасов покинул Штаты, но продолжил использовать связи в академической среде. Таким образом он получал информацию о внешней политике страны, которую передавал разведке РФ. Кроме того, в минюсте сообщают, что россиянин пытался трудоустроиться в Международный уголовный суд в Гааге, но получил отказ. После этого он вновь направился в Бразилию и был там арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с использованием фальшивого имени.

Ранее в США арестовали двоих американцев за шпионаж в пользу России. Они были задержаны в городе Канзас-Сити в штате Миссури. По предварительным данным, американцы передали российским спецслужбам некие авиационные технологии.

Кроме того, глава МВД страны Мариуш Каминьский сообщил, что в стране задержаны девять иностранных граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, эти люди готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине. Кроме того, по словам министра, они вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию отношений Польши с Украиной и странами НАТО.