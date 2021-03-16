США обвинили РФ в намерении дискредитировать Байдена в ходе выборов

https://static.news.ru/photo/7b5cd444-8687-11eb-8ea5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти распорядились в ходе избирательной кампании 2020 года дискредитировать кандидатуру Джо Байдена. С таким заявлением выступило разведсообщество Соединённых Штатов.

По данным разведки, Россия не пыталась проникнуть в инфраструктуру выборов. Российские спецслужбы не предпринимали подобных попыток. Однако Кремль решил очернить кандидатуру Байдена, который выдвигался от демократов.

Мы считаем, что президент России [Владимир] Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию, — говорится в докладе разведсообщества, который распространил офис директора национальной разведки США.

В докладе говорится, что российские государственные и подручные им лица, обслуживающие интересы Кремля, постоянно работали над тем, чтобы повлиять на общественное восприятие в США. При этом против президента Байдена использовались дезинформирующие и неподтверждённые обвинения. В деле замешаны некоторые СМИ и чиновники, включая окружение экс-президента США Дональда Трампа.

Также утверждается, что Иран пытался добиться поражения Трампа на выборах, а КНР в выборы вмешаться не пыталась.

Разведка США считает, что РФ продолжит вмешиваться в выборы в Америке, поскольку заинтересована в её ослаблении.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

В конце января 2021 года, как писал NEWS.ru, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала власти страны увеличить финансирование обеспечения безопасности Капитолия и его защиту от «внутренних врагов».