США обвинили РФ в намерении дискредитировать Байдена в ходе выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские медики развеяли популярные мифы о завтраке и дали советы по выбору продуктов, которые помогут сделать первый за день приём пищи не только питательным, но и полезным.

В интервью изданию Eat This, Not That! врачи рассказали, что завтрак является важным приёмом пищи и его, вопреки распространённому в последнее время мнению, не следует пропускать. Иначе метаболизм человека замедляется,...