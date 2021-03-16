США обвинили депутата Верховной рады в дискредитации Байдена

https://static.news.ru/photo/14d5fa88-868d-11eb-9d76-96000091f725_660.jpg Андрей Деркач Фото: derkach.com.ua

Американская разведка обвинила депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача в действиях по дискредитации президента США Джо Байдена с ведома российских властей. Об этом говорится в обнародованном докладе разведсообщества.

Спецслужбы США считают, что руководил действиями Деркача президент РФ Владимир Путин.

Путин и другие российские высокопоставленные официальные лица знали и, вероятно, распорядились провести операции по влиянию против президентских выборов в США в 2020 году. Например, наша оценка такова, что в компетенции Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами, — говорится в тексте доклада.

Вмешательством в американские выборы занимались неназванные высокопоставленные чиновники из России, которые, по мнению авторов документа, не могли действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения со стороны президента РФ.

В докладе также говорится, что определённые действия по дискредитации избранного президента США проводились в России. В частности, соответствующие указания, по данным разведки, давал президент России Владимир Путин. Кроме того, определённые силы, обслуживающие интересы Кремля, пытались повлиять на общественное мнение в США.

Как сообщал NEWS.ru, Минфин США ввёл в начале января санкции против украинских компаний и граждан из-за вмешательства в выборы президента. Среди попавших под ограничения оказался бывший помощник внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача Антон Симоненко.