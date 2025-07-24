США обнаружили военный самолет ВС России у Аляски NORAD: США обнаружили военный самолет ВС России рядом с Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски, сообщило издание Newsweek. Авторы материала не раскрыли тип самолета.

Российский самолет не пересекал воздушное пространство США или Канады, — говорится в публикации.

При этом в статье подчеркнули, что такая активность российской авиации происходит регулярно. Она не рассматривается Штатами как угроза.

Ранее американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью. Он вылетел с авиабазы в Италии, облетел Сувалкский коридор и повернул обратно. Дрон перемещался вдоль границы с Литвой, предположительно, в рамках миссии НАТО.

Кроме того, американский разведывательный самолет зафиксировали в районе Калининградской области. Сервис Flightradar указал, что это Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17. Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США. Он вылетел с авиабазы НАТО Милденхолл в Великобритании и пролетел у границы России.