Американский разведывательный самолет зафиксировали в районе Калининградской области, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Судя по ним, это Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США. Он вылетел с авиабазы НАТО Милденхолл в Великобритании и пролетел у границы России. Цели и задачи летательного аппарата неизвестны.

Ранее американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью. Он вылетел с авиабазы в Италии, облетел Сувалкский коридор и повернул обратно. Дрон перемещался вдоль границы с Литвой, предположительно, в рамках миссии НАТО.

До этого депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик утверждал, что американские разведывательные беспилотники играют непосредственную роль в атаках Вооруженных сил Украины на Севастополь. Он уверен, что эти дроны помогают направлять удары ВСУ, что создает угрозу для мирного населения полуострова.