США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО Гершковича США обеспокоены решением суда в России продлить срок заключения журналисту WSJ Гершковичу

Фото: vk.com/evangershkovich

Посольство Соединенных Штатов Америки в России выразило в Telegram-канале озабоченность в связи с решением российского суда о продлении срока предварительного заключения журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. В дипмиссии заявили, что российские власти необоснованно отказывают в предоставлении консульского доступа к журналисту.

Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении срока предварительного заключения гражданина США, корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, еще на три месяца, — говорится в сообщении.

Дипломатическая миссия США также заявила, что обвинения против Гершковича являются необоснованными, и призвала российские власти освободить журналиста.

В конце марта ФСБ России задержала Гершковича в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным спецслужбы, корреспондент WSJ получал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в России.