Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключает введения пошлин на европейские вина и сыр.
По его словам, это может стать ответной мерой на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по тяжбе вокруг Airbus, передаёт
Ранее китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию. Поводом стало введение Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию, экспортируемую Пекином.
Как писал News.ru, президент Штатов Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая ещё на $300 млрд, хотя до этого уверял, что американские власти могут частично отменить сборы, с 10 мая увеличенные с 10% до 25%. Пекин в ответ отказался от большинства согласованных договорённостей в рамках торговых переговоров с Вашингтоном
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