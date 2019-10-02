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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не исключает введения пошлин на европейские вина и сыр.

По его словам, это может стать ответной мерой на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по тяжбе вокруг Airbus, передаёт ТАСС .

Ранее китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию. Поводом стало введение Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию, экспортируемую Пекином.

Как писал News.ru, президент Штатов Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая ещё на $300 млрд, хотя до этого уверял, что американские власти могут частично отменить сборы, с 10 мая увеличенные с 10% до 25%. Пекин в ответ отказался от большинства согласованных договорённостей в рамках торговых переговоров с Вашингтоном