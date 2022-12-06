США увеличили импорт из России более чем в два раза США в октябре увеличили импорт из России до $732 млн

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в октябре более чем в два раза увеличили импорт из России по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные американского бюро статистики. Импорт из России вырос до $732 млн, что стало самым высоким показателем за последние пять месяцев.

В сентябре объем российского импорта в Соединенные Штаты составил $332,1 млн, а в мае — $1,126 млрд.

В то же время экспорт американских товаров в РФ сократился в октябре на $10,3 млн — с $90,4 млн до $80,1 млн. В сравнении с январем экспорт сократился на $316 млн, а объем импорта — на $1,2 млрд.

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин сообщил, что падение импорта в Россию после начала специальной военной операции России на Украине с февраля 2022 года составляет примерно 30%.

Он пояснил, что такое снижение импорта чувствительно в основном только в сфере поставок высокотехнологичных товаров ведущих западных производителей, а также самолётов и других видов транспорта, которые сложно восполнить быстро за счёт собственного производства и новых поставщиков.