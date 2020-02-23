Сотрудники Белого дома обсуждают поправки в правила слежки и Закон о наблюдении за иностранной разведкой. Причиной стала многократная критика действий спецслужб со стороны президента США Дональда Трампа.
Одним из основных пунктов нового законопроекта является обязательное уведомление находящихся под подозрением лиц о ведении за ними слежки. Однако сотрудники Совета национальной безопасности выступают против таких правил. Они традиционно заявляют о необходимости расширения полномочий американских властей,
Что касается позиции Трампа на этот счёт, то американский лидер и его администрация неоднократно обвиняли спецслужбы в слежке за предвыборным штабом. Обстоятельства наблюдений стали предметом как минимум трёх отдельных разбирательств Минюста США.
Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц подготовил доклад о слежке Федерального бюро расследований (ФБР) за американским президентом.
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