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Сотрудники Белого дома обсуждают поправки в правила слежки и Закон о наблюдении за иностранной разведкой. Причиной стала многократная критика действий спецслужб со стороны президента США Дональда Трампа.

Одним из основных пунктов нового законопроекта является обязательное уведомление находящихся под подозрением лиц о ведении за ними слежки. Однако сотрудники Совета национальной безопасности выступают против таких правил. Они традиционно заявляют о необходимости расширения полномочий американских властей, сообщает газета The Wall Street Journal.

Что касается позиции Трампа на этот счёт, то американский лидер и его администрация неоднократно обвиняли спецслужбы в слежке за предвыборным штабом. Обстоятельства наблюдений стали предметом как минимум трёх отдельных разбирательств Минюста США.

Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц подготовил доклад о слежке Федерального бюро расследований (ФБР) за американским президентом.