https://static.news.ru/photo/41e81954-3434-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Соединённые штаты намерены построить военные базы в Тихоокеанском регионе для противостояния угрозам со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что базы будут расположены около Тайваня и Филиппин. Специальные военные подразделения будут иметь возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности и проводить операции в киберпространстве. Издание сообщает, что не исключается вариант использования гиперзвуковых ракет. Строительством и организацией военных баз будет заниматься Национальное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO).

Министр армии США Райан Маккарти сообщил о том, что эти базы помогут ограничить возможности России и Китая.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские вооружённые силы сохраняют состояние боевой готовности.