Соединённые штаты намерены построить военные базы в Тихоокеанском регионе для противостояния угрозам со стороны России и Китая. Об этом
Отмечается, что базы будут расположены около Тайваня и Филиппин. Специальные военные подразделения будут иметь возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности и проводить операции в киберпространстве. Издание сообщает, что не исключается вариант использования гиперзвуковых ракет. Строительством и организацией военных баз будет заниматься Национальное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO).
Министр армии США Райан Маккарти сообщил о том, что эти базы помогут ограничить возможности России и Китая.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские вооружённые силы сохраняют состояние боевой готовности.
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